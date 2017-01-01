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Tekden Ortaokulu'nda 'Mehterli' TEOG kutlaması

- TEOG'da dereceye giren 69 öğrenciye madalyaları verildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Özel Tekden Ortaokulu'nda Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) dereceye giren 69 öğrenci için mehterli kutlama programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, TEOG'da bütün soruları doğru cevaplayan 45 öğrenci ve sadece 1 yanlışı bulunan 24 öğrenci için kutlama programı düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının da katıldığı programda konuşan Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, "Bundan tam 4 yıl önce mehter takımı ile Sivas'a gitmiştik. Zaferin belirtisi o gündü. O zaman belliydi. Bir mehter takımı ile zafere yolculuk başlarken, bugün bir mehter takımı ile zaferimizi tekrar taçlandırdık. Çok mutluyuz. Emeğin ve akıl terinin, alın teri ile birleştiği anda böyle büyük başarıların bizim karşımıza geleceğinden emindik. Öğrencimiz bu yolculukta yılmadılar ve inandılar. Birlikte olarak bilmediklerini sormaktan çekinmediler. Eğitim liderlerimizde onlara büyük bir aşk ve coşkuyla sarıldılar" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere madalyaları verildi.

(AG-AÖ-Y)



03.05.2017 09:18:28 TSI

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