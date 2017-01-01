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Muğla Barosu Türkiye birincisi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:12
Muğla Barosu Türkiye birincisi
Muğla Barosu Türkiye birincisi
- Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 79 baronun yarıştığı "Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması"nda Muğla Barosu takımı Türkiye Birincisi oldu.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması"nda Muğla Barosu takımı Türkiye Birincisi oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 79 baronun katılımcı olduğu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Finalleri bu yıl 29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. 7 Bölge birincisi takımın yarıştığı finallerde final karşılaşmasında, Amasya Barosu ile karşılaşan Muğla Barosu kazandı ve Türkiye birincisi oldu.
Muğla Barosu Takımının Türkiye Birincisi olmasının sevincini kamuoyu ile paylaşan Muğla Barosu Başkanı Avukat Cumhur Uzun, "Bu süreçte ilk önce 79 baro, kendi bölgelerinde bölge birinciliği için yarıştı ve baromuz Kuşadası'nda Ege Bölge birincisi oldu. Hem baromuzu, hem bölgemizi temsilen katıldığımız final karşılaşmalarında, oldukça yüksek puanlar alan takımımız, Amasya Barosu ile olan final karşılaşmasını da kazanarak Türkiye birinciliği ünvanını elde etti" dedi.
6 ay boyunca yarışmaya hazırlandılar
Baro Başkanı Uzun, yarışmaya katılacak takımların aylarca yarışmaya hazırlandığına işaret ederek, şunları ifade etti:
" Hazırlıkları 6 aya yakın bir zaman alan bu süreçte, stajyer avukat takımımız özverili ve yoğun bir çalışma gösterdi ve emeklerinin karşılığını görerek mutlu sona ulaştı. Geçen yıl elde edilen Türkiye dördüncülüğünün ardından gelen bu yılki Türkiye birinciliği, doğru yolda ilerlediğimizin kanıtı, emek ve çabalarımızın güzel bir sonucu oldu. Takımımız ve elde ettikleri başarı ile tüm baro olarak gururlandık. Bu çalışmamız içinde yer alan gençlerimiz inanılmaz değerde tecrübe kazandıkları gibi, hak ettikleri birincilik sayesinde, Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gözlem ve bilgilenme gezisi yanında 6 bin TL nakdi ödül ve çok sayıda hukuksal yayın abonelikleri ödüllerini de kazandılar.
Baromuza bu gururu yaşatan Stajyer Avukatlar Yağmur Türkel, Elif Serenay Kürkçü ve Kemal Aladağ ile bu süreçte onları özveriyle karşılaşmalara hazırlayıp destek olan takım çalıştırıcılarımız ve aynı zamanda staj komisyonu üyeleri olan Avukat Şükriye Yenisu ve Avukat Emin Koca'ya, staj komisyonumuzdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Avukat Mehmet Karaarslan'a tüm çaba ve katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum"
Bu arada, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi - Strasbourg inceleme gezisinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği bildirildi.
(BT)

03.05.2017 09:21:04 TSI
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