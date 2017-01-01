YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Buharkent'te her öğrencinin dikili bir ağacı olacak

Buharkent'te her öğrencinin dikili bir ağacı olacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Buharkent Kaymakamlığının "Okulumu seviyorum" projesi kapsamında Buharkent'te bin 500 adet fidan toprakla buluştu.

Buharkent Kaymakamlığının "Okulumu seviyorum" projesinin ilk ayağında Zafer Ortaokulu ve Buharkent Meslek Yüksek Okulunda ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdular.

Başta okullar olmak üzere ilçede bin adet zeytin ağacı ve 500 adet değişik türlerdeki ağaçların dikimi gerçekleştirildi.

Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, ağaç dikim töreninde öğrencilerle sohbet ederek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Arabacı, "İlçemizde 1500 adet ağaç dikimini bir hafta içinde tamamlayacağız. Her öğrencinin ilçede dikili bir ağacı olması için çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Okulumu seviyorum projesi kapsamında bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 09:21:34 TSI

NNNN

