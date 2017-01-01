Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Mut, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Mut ilçelerinde cuma günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs Cuma günü, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5722, 5724, 5726, 5720, 5769 ve 5767 sokaklar, Güneş Mahallesi 5818 Sokak ve 5822 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Ören Mahallesi Alparslan Türkeş (Kuzeyyurt) Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Mut ilçesi Güllük Mahallesi Oğuz Sokakta 09:00-12:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Mantaş Mahallesi ve Aliefendioğlu Mahallesinde 09:30-17:30 saatleri arasında, Halitağa Mahallesi, Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi, Ağzıdelik Mahallesi, Çatalca Mahallesi, Çayboyu Mahallesi, Baharlı Mahallesi, Reşadiye Mahallesi ve Alifakı Mahallesi ile Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarında 07:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 275 Sokak 09:00-15:00 saatleri arasında, Ayvagediği Mahallesi 1205 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Göksu (Merkez) Mahallesi Göksu Sokak 09:00-15:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.
(ELF-Y)
03.05.2017 09:25:03 TSI
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