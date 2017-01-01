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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:16
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Kadirli, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde cuma günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Kaypak Bucak Kayalı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Yeni Mahalleye 09:00-17:00 saatleri arasında, Hardallık Köyü Kalaycılar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezretli Köyü Kepirler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeni Mahalleye 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi Arıklıkaş Köyü Merkez Mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Burgaçlı Köyü Merkez Mahallesinde 13:00-16:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
(ELF-Y)

03.05.2017 09:25:29 TSI
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