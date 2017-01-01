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Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında Kobi destekleri anlatıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında "Kobi Destekleri" bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.



İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında, Borsa üyelerine yönelik olarak KOBİ Destekleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında gerçekleşen KOBİ Destekleri bilgilendirme toplantısında KOSGEB Aydın Müdürlüğü Uzmanı Tuğrul Bıyık, Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın, TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanları Derviş Bağırgan, Mehtap Güner Bağırgan ve Gülsüm Bencik tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirme yapılarak, soru cevap şeklinde devam edildi.



Bilgilendirme toplantısı sonrasında değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; "Ülke ekonomisinin gelişimi ve kalkınma için, gerekli olan yatırım artışında KOSGEB, GEKA ve TKDK kuruluşların sağladığı desteklerin önemine işaret etti. Toplantıda üyelerimize uzmanlarımız aracılığı ile rehberlik etmek ve onları KOSGEB, GEKA ve TKDK tarafından sağlanan desteklerden faydalanmak noktasında bilgilendirdik. Katılım sağlayan üyelerimize ve değerli kurumlarımızın uzmanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(MB-E)



03.05.2017 09:32:55 TSI

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