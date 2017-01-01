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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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7 Mayıs Pazar günü Derinkuyu'da elektrik kesintisi yaşanacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:25
7 Mayıs Pazar günü Derinkuyu'da elektrik kesintisi yaşanacak

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 2 İşletme sorumluluk alanında yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Pazar günü Derinkuyu ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
MEDAŞ Nevşehir 2 işletme sorumluluk alanında yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Pazar günü Derinkuyu'nun Baş Mahalle, Bayramlı Mahallesi, Demirci Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esnetepe Mahallesinde 10.00 ila 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
(COŞ-SK)

03.05.2017 09:35:10 TSI
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