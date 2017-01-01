03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TAMP Tekirdağ bilgilendirme toplantısı yapıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:27
TAMP Tekirdağ bilgilendirme toplantısı yapıldı
TAMP Tekirdağ bilgilendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Tekirdağ Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini ve tanınırlığı arttırmak ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TAMP-Tekirdağ Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini ve tanınırlığı arttırmak ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla Saray İlçe Kaymakamı Alp Arslan'ın başkanlığında TAMP bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Alp Arslan, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Recep Erol, şube müdürleri ve ilçede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Toplantıda, ilçenin afet riskleri ve bu risklere karşı alınan tedbirler ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında genel bilgiler verildi. Ardından afet yönetiminin temel ilkeleri ve TAMP Tekirdağ Afet Müdahale planının uygulama esasları anlatıldı. Muhtemel bir afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik ilçenin imkan ve kabiliyetleri değerlendirildi. Toplantının son bölümünde AFAD İl Müdürü Erol, toplantıya katılan kurum temsilcilerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.
Kaymakam Alp Arslan konuşmasında, afet ve acil durumlara karşı yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, her kurumun afet ve acil durum faaliyetlerine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.
(HLD-MEF-Y)

03.05.2017 09:36:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
6. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Festivali'nde muhteşem kapanış
YEREL

6. ULUSLARARASI TEKİRDAĞ FOTOĞRAF VE BELGESEL FESTİVALİ'NDE MUHTEŞEM KAPANIŞ
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı
YEREL

TRAKYA KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TEKİRDAĞ'DA TOPLANDI
Alternatif Sahne, 'Memleketinde Nazım' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı
YEREL

ALTERNATİF SAHNE, 'MEMLEKETİNDE NAZIM' ADLI TİYATRO OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Tekirdağ'da üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA ÜZERİNE DEMİR KAPI DEVRİLEN ÇOCUK ÖLDÜ

Başkan Albayrak sabah mesaisine TESKİ'de başladı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK SABAH MESAİSİNE TESKİ'DE BAŞLADI
Kilidini kırarak gizlendikleri tır dorsesinde yakalandılar
YEREL

KİLİDİNİ KIRARAK GİZLENDİKLERİ TIR DORSESİNDE YAKALANDILAR
Balıkçıların &quot;ağ mesaisi&quot; başladı
YEREL

BALIKÇILARIN "AĞ MESAİSİ" BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı
GÜNDEM

BANKADAKİ TÜM PARASINI KAPTIRMAK ÜZEREYKEN ÖYLE BİR HAMLE YAPTI Kİ!

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 "Allah aşkına, nasıl bu kadar ucuz satıyorlar?"