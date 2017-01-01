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TAMP Tekirdağ bilgilendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Kıray

TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Tekirdağ Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini ve tanınırlığı arttırmak ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TAMP-Tekirdağ Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini ve tanınırlığı arttırmak ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla Saray İlçe Kaymakamı Alp Arslan'ın başkanlığında TAMP bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Alp Arslan, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Recep Erol, şube müdürleri ve ilçede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda, ilçenin afet riskleri ve bu risklere karşı alınan tedbirler ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında genel bilgiler verildi. Ardından afet yönetiminin temel ilkeleri ve TAMP Tekirdağ Afet Müdahale planının uygulama esasları anlatıldı. Muhtemel bir afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik ilçenin imkan ve kabiliyetleri değerlendirildi. Toplantının son bölümünde AFAD İl Müdürü Erol, toplantıya katılan kurum temsilcilerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Kaymakam Alp Arslan konuşmasında, afet ve acil durumlara karşı yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, her kurumun afet ve acil durum faaliyetlerine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

(HLD-MEF-Y)



03.05.2017 09:36:37 TSI

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