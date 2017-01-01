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Başkan Genç'den doğalgaz müjdesi



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ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçeye doğalgaz müjdesi verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yapılan görüşmeler sonucunda, yatırımcı firma olan Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Döşemealtı ilçesinde doğalgaz hattı çalışmalarına başladı. İlk etap da Hürriyet ve Altınkale Mahallelerine daha sonra da talebe göre 32 mahallenin tamamına doğal gaz verilebilmesi için çalışmalar başladı.

Döşemealtı'nda ki esnaf ve hane halkının doğalgazdan yararlanabilmesi amacıyla Çıplaklı Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alan üzerine 1 Milyon 200 Bin Euro yatırımla 37 bin metreküp kapasiteli doğalgaz basınç düşürme istasyonu kurulacak. Doğal Gaz Bölge İstasyonu'nun (Regülatör alanı) yapılabilmesi için Döşemealtı Belediyesi ile yetkili kurum arasında protokol imzalandı. Protokole göre, yetkili firma her yıl Belediye'ye kira ödeyecek. Tesis 2017 yılında tamamlanıp hizmet vermeye başlayacak. Belediye Başkan Vekili Ali Acır, Başkan Yardımcıları Naci Alın ve Zafer Yörük ile firması yetkilisi arasında protokol imzalanıp çalışmalara başlandı.



Döşemealtı marka şehir yolunda

2017 Yılı itibariyle Döşemealtı İlçesi'nde de doğalgaz kullanımının başlayacağını açıklayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı ilçemiz, sürekli büyüyen ve gelişen bir bölge. Daha çağdaş ve modern bir Döşemealtı için planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin geçmişten gelen temel sorunlarından bir tanesi de doğalgaz konusuydu. Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'nın doğalgaz hattı Döşemealtı sınırlarından geçmesine rağmen Döşemealtı maalesef yatırım planına alınmamış. Halkımızın temiz ve çevreci enerjiden yararlanabilmesi için Enarya firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Döşemealtı'nı yatırım planlarına aldılar. İlk etap da Çıplaklı mahallemize Doğal Gaz RMS-A İstasyonu inşa edecekler ve Hürriyet ile Altınkale Mahallelerine daha sonra da İlçe geneline talep doğrultusunda doğal gaz hattı kurarak ev ve işyerlerine doğal gaz ulaştıracaklar. Marka şehir olma yolunda bu tür yatırımları önemsiyoruz" dedi.



Doğal gaz için toplam 30 milyon lira yatırım öngörülüyor

Döşemealtı'nın doğal gaz sorununu çözmek için firma, 3 bin 500 metre 10 inç, devamında 5 bin 980 8 inç, 150 metre 6 inç, 100 metre 4 inç toplam da ise, 30 kilometre orta basınç hattı kurmayı planlıyor. Döşemealtı'nda yapılan doğal gaz hattı ile 30 ile 40 kişi arasında istihdam imkanı yaratılacağı ve ilçe genelinde sürdürülecek doğal gaz alt yapı yatırım miktarının da Döşemealtı İlçesinin tamamı için 30 milyon lirayı bulacağı öngörülüyor. Temiz enerji olarak bilinen doğal gazdan evler ve işyerleri kadar Antalyaspor Tesisleri, 2018 yılında tamamlanması planlanan Döşemealtı sınırlarına yapılacak Yeni Antalya Otogarı, yine temeli önümüzdeki haftalarda atılacak Hipodrom ve kamu binaları da faydalanabilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 09:36:38 TSI

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