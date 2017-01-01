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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de 'Battalaltı' olarak bilinen yerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda A.K, B.Ö, M.S, T.K, U.Ç, ve S.T isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.S, T.K, U.Ç, ve S.T isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan A.K. ve B.Ö. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

(AÖ-Y)



03.05.2017 09:38:03 TSI

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