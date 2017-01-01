YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 9 aylık Elifsu yeni yemek borusu ile hayata döndü

9 aylık Elifsu yeni yemek borusu ile hayata döndü



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yemek borusunun büyük bir kısmı olmadan dünyaya gelen 9 aylık Elifsu Ertuğrul, doğduğundan beri hayati tehlike ile karşı karşıyaydı. Elifsu bebek Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kapalı (torakoskopik) ameliyatla sağlığına kavuştu. Ertuğrul Ailesi, Elifsu'nun artık çok iştahlı bir bebek olduğunu ve adeta hayata yeniden başlandığını belirtiyor.

Gebelik dönemi sorunlu geçti

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mahir-Kadriye Ertuğrul çifti, muayene için gittikleri doktordan 2'nci kez çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Ancak gebelik dönemi beklenildiği gibi olmadı ve Kadriye Ertuğrul, 7 ay boyunca sorunlu bir hamilelik geçirdi. Gebeliğin 7'nci ayında doktorlar, karnındaki bebeğin anomali (normalin dışında) doğabileceğini belirttiler. Elifsu, gebeliğin 38'inci haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Elifsu bebeğin yapılan ilk muayenesinde yemek borusunun olmadığı anlaşıldı ve 7 ay boyunca kuvözde tutuldu.

Tükürüğünü bile yutamıyordu

Ağızdan beslenemediği için midesine beslenme tüpü takılan küçük bebeğin tükürüğü uzun süre aspirasyon cihazıyla çekildi. Kahramanmaraş'taki doktorlar, bebeğin ameliyat edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür operasyonları Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'ın başarıyla yaptığını söylediler. Bunun üzerine Memorial Kayseri Hastanesi'ne getirilen Elifsu, yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alındı. Son derece başarılı geçen bir operasyonun ardından tedavisi bir süre daha devam etti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

"Küçükaydın ve ekibine teşekkür ediyorum"

Anne Kadriye Ertuğrul, bebeğinin sağlığına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu tür ameliyatları yapan doktorların sayısının Türkiye'de az olduğunu yaptığımız araştırmada öğrendik. Ayrıca bu tür ameliyatlar her merkezde de yapılmıyormuş. Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'ın ismini bir öğrencisi verdi. Kızım 9 aydır evini göremedi. Ameliyat sonrasında kızımın sağlığına kavuştuğunu görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü

Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, doğuştan yemek borusu olmayan bebeklerle çok nadir karşılaşıldığını belirterek, "Özofagus atrezisi, doğumsal olarak yemek borusunun bir kısmının yokluğu anlamına gelmektedir. 1700 gram olarak dünyaya gelen ve yemek borusu olmayan Elifsu, uzun bir süre tüp yardımıyla beslenmiş. Yaklaşık 2 saat süren ve çok küçük yani 3 milimetrelik aletler kullanılarak yapılan ameliyatta, yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Şimdi çok sağlıklı bir bebek ve yaşıtları gibi normal bir şekilde büyüyebilecek" dedi.

(AÖ-Y)



03.05.2017 09:49:02 TSI

NNNN

