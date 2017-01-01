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Dilekler Akdeniz'in maviliklerine



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in maviliklerine bırakmak için 6 Mayıs Cumartesi sabahı Kaleiçi Yat Limanı'ndan demir alıyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilkini geçen yıl Kaleiçi Oldtown Festivali kapsamında düzenlendiği Hıdırellez kutlamalarına bu yıl da devam ediyor. Kış mevsiminin sona erip baharı kutlamanın adı olan Hıdırellez için Muratpaşa Belediyesi, vatandaşlarla 6 Mayıs Cumartesi sabahı Kaleiçi Yat Limanı'nda buluşacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İsteyen tüm komşularımızın Hıdırellez'i kutlayacağımız Cumartesi sabahı saat 05.00'te sadece en güzel dileklerini bir de hırkalarını yanlarına alıp Yat Limanı'na gelmeleri yeterli. Buradan teknelerle denize açılıp gelecek güzel günlere ilişkin dileklerimizi Akdeniz'in maviliklerine bırakacağız" diye konuştu.



Kayıt için perşembe son gün

Muratpaşa Belediyesi'nin 6 Mayıs Cumartesi sabahı düzenleyeceği Hıdırellez kutlamalarında teknelere denize açılmak isteyen Muratpaşa sakinleri, 4 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezine isim bildirmeleri yeterli olacak.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 09:53:54 TSI

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