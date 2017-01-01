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Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarından engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulun açılış törenine Kırklareli Vali yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, ilçe milli eğitim müdürleri, daire müdürleri , Şehit Mutlucan Kılıç'ın ailesi, okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Milletin kararlı duruşu ile darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Aşım, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz kararlı duruşu ile sokakları meydanları doldurarak darbe girişimini ve darbecileri başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. O gece meydanlarda tıpkı Çanakkale'de, İstiklal mücadelesinde olduğu gibi tek yürek olmuş bir millet vardı. Milletimiz kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla bir avuç hain teröriste vatan sahiplenme konusunda 1071 Malazgirt'deki kararlılığın aynısını gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletimiz bir kez daha destan yazarken hainlerin kurşunlarına bombalarına canını siper edenlerden birisi de genç şehidimiz Mutlucan kardeşimizdi" dedi.



"Bizim tarihimiz bu hainlerle ve bu mücadeleyle geçmiştir"

Tarihin hainlerle mücadeleyle geçtiğini söyleyen Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, "Şehit Mutlucan Kılıç'ın ailesine, yakınlarına başsağlığı ve tekraren sabır diliyorum. Evet o akşam elim bir hadise oldu milletimizin tarihinde ve bu gencecik vatan evladı bu topraklarda önceden tarih sahnesinde Kırklareli tarihinde olduğu gibi bir şehidimiz hainler tarafından maalesef toprağa verildi. Ama bizim tarihimizde Türk tarihinde bu her zaman olmuştur. Bizim tarihimiz bu hainlerle ve bu mücadeleyle geçmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve törene katılan protokol üyeleri, Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin açılışını gerçekleştirdiler.

Açılışın ardından Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ve beraberindeki heyet, resim sergisini gezerek, öğrenciler, öğretmenler ve aileler ile sohbet etti.

(KA-MEF-Y)



03.05.2017 10:08:14 TSI

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