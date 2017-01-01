YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atletizm festivalinde Kayapınar HEM rüzgarı

Atletizm festivalinde Kayapınar HEM rüzgarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) Türkcell ile birlikte düzenlediği Atletizm Festivali Diyarbakır sona erdi.

Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen müsabakalarda, Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim ve Spor Kulübü küçük kızlarda bölge ikincisi oldu. Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim ve Spor Kulübü Antrenörü Abdurrahman Çelik, 5 ilden 336 sporcunun yer aldığı müsabakalarda önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Çelik, "25 kız ve 32 erkek takımının yer aldığı müsabakalarda sporcularımız büyük bir performans ortaya koyarak ikinci oldu. Bu dereceyle Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettik. Hedefimiz 17 Haziran'da Isparta'da yapılacak Türkiye finallerinde ilk üçe girmektir" dedi.

Isparta'da yapılacak müsabakalara çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Çelik, "Çeşitli kategorilere göre yapılacak müsabakalarda başarılı olup Diyarbakır'a kupa ile dönmek istiyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımıza çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sporcularımızın şuan ki performansları iyi. Ama bunu artırmak istiyoruz" diye konuştu.

(MÇ-MP-Y)



03.05.2017 10:08:25 TSI

NNNN

