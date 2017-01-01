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Öğrencilerden "Engel Tanımıyoruz" projesi



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de üniversite öğrencileri hazırladıkları "Engel Tanımıyoruz" projesi kapsamında, engellilere engelsiz bir gün yaşattı.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri 'Engel Tanımıyoruz' projesi hazırlayarak, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engellilerle engelsiz kafede bir araya geldi. Öğrenciler ile engelliler balon patlatma, dama gibi çeşitli oyunlar oynadı. Garson elbisesi giyen bazı engelliler ise çay ve pasta servisi yaptı. Daha sonra öğrenciler ile engelliler şarkılar söyleyip, halay çekerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Engelliler ile bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten öğrencilerden Neşe Pişmişoğlu, "Bugün Rehabilitasyon merkezi öğrencileri ile engelsiz kafede projemiz nedeniyle bir buluşma ayarladık. Onlarla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Halaylar çekilip, şarkılar söylendi. Böylelikle bu engelli kardeşlerimizin neler yapabileceklerini öğrendik. Onlar adına çok güzel bir gün oldu bizlerde çok mutlu olduk" dedi.

Eğitim gören engellilerin, engelsiz bir gün yaşadığını aktaran rehabilitasyon merkezi müdürü Ekrem Arıkız ise merkezde eğitim gören bireylerin toplumun farklı alanlarında kendi sosyal yaşamlarını geliştirmek için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini kaydetti.

Gün boyu etkinliklere katılan engellilerde, mutluluklarını dile getirdi.

(SA-HİV-AŞ-Y)



03.05.2017 10:10:24 TSI

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