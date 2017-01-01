AK Parti Gaziantep il teşkilatı yemekte buluştu
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Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - 16 Nisan referandumunun ardından AK Parti Gaziantep teşkilatı yemekte bir araya geldi.
AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı 16 Nisan referandumunun ardından Parti Kurucu Üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile yemekte bir araya geldi. İl yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partisine tekrar dönmesinin sevincini yaşayan il teşkilatı mutluydu.
Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Başkanları ve İl yönetim kurulu üyeleri katıldı.
(LO-SD-Y)
03.05.2017 10:16:35 TSI
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