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Kemer'de sezon temizliği



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Turizm sezonu açılırken Kemer Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı. İlçenin en hareketli bölgesi olan Liman Caddesi belediye ekiplerince köşe bucak yıkandı.

Bu yıl en az 2 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Kemer'de sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon öncesi Kemer Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda ilçenin en işlek caddesi olan Liman Caddesi tazyikli su ile yıkandı. Her yıl geleneksel olarak yapılan Liman Caddesi'nin yıkanması işlemi ile cadde esnafı da yeni turizm sezonuna 'merhaba' demiş oldu. Temizlik çalışmaları diğer cadde ve sokaklarda devam edecek.



Daha modern bir kemer

Bu yıl turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Kemerlilerin tertemiz bir ilçede yaşaması ve de konuklarımızı iyi ağırlamak için tam kapasite çalışıyoruz. Sezon boyunca kenti köşe bucak temizlemeye devam edeceğiz. İlçemizi daha modern bir hale getirmek için ürettiğimiz projeleri de teker teker hayata geçiriyoruz. Çamyuva Sahil Projesi bunlardan biri. Bu proje ile Kemer'e yeni bir cazibe merkezi kazandırdık. Beldibi'nde yaptığımız ışıklandırma çalışmaları da halkımızın büyük takdirini topladı. İlçenin dört bir yanında yaptığımız peyzaj çalışmaları da ilçeye yeni bir hava kattı. Turizm sezonun tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 10:17:08 TSI

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