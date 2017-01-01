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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yüzmede Türkiye finalleri yolculuğu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:08
Yüzmede Türkiye finalleri yolculuğu
Yüzmede Türkiye finalleri yolculuğu
- Özel Sanko Okulları sporcusu Beril Öztürk, finallere katılıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen "Küçükler Grubu Yüzme Bölge Müsabakası"nda11-12 yaş kategorisinde Özel Sanko Okulları öğrencilerinden Beril Öztürk Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Van Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Elazığ, Adana, Diyarbakır, Niğde ve Trabzon illerinden sporcular katıldı. Özel Sanko Okulları'ndan Beril Öztürk 50 metre Kurbağalamada bölge 2'incisi, 50 metre Serbest Stilde bölge 3'üncüsü ve 100 metre Kurbağalamada bölge 4'üncüsü oldu.
Özel Sanko Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Beril Öztürk'ün 26-28 Mayıs tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek Türkiye finallerinde kulaç atacak olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
(SD-Y)

03.05.2017 10:17:31 TSI
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