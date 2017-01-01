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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Bahar Kupası'nda finalin adı: Hukuk Fakültesi-Eğitim Fakültesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:11
Bahar Kupası'nda finalin adı: Hukuk Fakültesi-Eğitim Fakültesi
Bahar Kupası'nda finalin adı: Hukuk Fakültesi-Eğitim Fakültesi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - "34. Bahar Şenlikleri Spor Festivali" kapsamında düzenlenen Anadolu Üniversitesi Bahar Kupası Turnuvası yarı final karşılaşmasında Hukuk Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi karşılaştı. 2 Mayıs Salı günü Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Hukuk Fakültesi, final maçında Eğitim Fakültesi ile karşılaşacak.
İki takımın da dengeli başladığı maçta, Edebiyat Fakültesi uzaktan çektiği şutlarla etkili olmaya çalışırken Hukuk Fakültesi, özellikle sağdan geliştirdiği ataklarla gol bulmaya çalıştı. Orta alanda sert mücadelelerin yaşandığı ilk yarıda, adam adama savunma yapan iki takım eşitliği bozamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Hukuk Fakültesi, yaptıkları sağlı sollu ataklarla rakibine zor anlar yaşattı. Serbest vuruşlarda gol arayarak kendi yarı alanına kapanan Edebiyat Fakültesi ise bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ataklarını artıran Hukuk Fakültesi, yan toptan golü bulmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Son dakikalarda, kazandığı serbest vuruşu da gole çeviren Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Anadolu Üniversitesi Bahar Kupası Turnuvası'nda oynanan diğer karşılaşmada ise Eğitim Fakültesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ni, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek finale yükseldi.
(İHA-KÇ)

03.05.2017 10:20:33 TSI
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