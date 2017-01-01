AKS'de 'Felsefe Konuşmaları'
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ANTALYA (İHA) - Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) 'Felsefe Konuşmaları' devam ediyor.
AKS'de 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek sekizinci buluşmanın konuğu "Eski Yunan Tiyatro Oyunlarının Feminist Yorumu" başlıklı konuşmasıyla Ünsal Çimen olacak. Yeni Zelanda Otago Üniversitesi Felsefe bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren Çimen, "Eski Yunan Tiyatro Oyunlarının Feminist Yorumu" başlıklı konuşmasında, Platon ve Aristoteles gibi filozofların kadın hakkındaki düşüncelerini anaerkil gelenekten gelen Eski Yunan oyunları (tragedyalar) üzerinden inceleyerek yorumlayacak.
(SÇ-SÇ-Y)
03.05.2017 10:24:51 TSI
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