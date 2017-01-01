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SDT, sezonun son perdesini açacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:17
SDT, sezonun son perdesini açacak
SDT, sezonun son perdesini açacak

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) 2016-2017 tiyatro sezonunun son perdesini, '39 Basamak' isimli oyunuyla açacak.
Sahne ışıklarıyla buluştuğu Aralık ayından itibaren sahnelendiği her temsilde kapalı gişe oynayan, yüksek temposu ve oyunculuk performansı ile seyirciden tam not alan '39 Basamak' adlı oyun 4-5 Mayıs saat 19.30'da seyircisiyle buluşacak. SDT, tiyatro sezonunun son perdesini ise aynı oyunla 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da açacak.
SDT, tiyatro sezonunu Sivas'ta '39 Basamak' adlı oyunuyla kapatırken, bir başka kapalı gişe oynayan oyunu 'Lysistrata' ile İzmir ve Antalya'da sanatseverlerle buluşacak. SDT, dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen 'Lysistrata' adlı oyunuyla 9-13 Mayıs'ta İzmir'de, 23-25 Mayıs tarihleri arasında ise Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde perde açacak.
(UY-Y-)

03.05.2017 10:25:35 TSI
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