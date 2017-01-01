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Yüreğir çiftçisinin yol çilesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:17
Yüreğir çiftçisinin yol çilesi
Yüreğir çiftçisinin yol çilesi
- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:
- "Ürünlerimiz, sevkiyat sırasında pazar değerini etkileyecek derecede ciddi zararlar görüyor"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin yol sıkıntısı olduğunu belirterek, ürünlerin sevkiyat sırasında pazar değerini etkileyecek derecede zarar gördüğünü söyledi.
Adana'da tarımsal üretimin gerçekleştiği bölgelerden Yüreğir Ovası'nda, geçen hasat döneminde yapılacağı söylenen ancak yapılmayan köy yolları, üreticiyi zor durumda bırakıyor. Hasat zamanı yoğun sevkiyat trafiğinin yaşandığı yollarda oluşan derin çukurlar nedeniyle çiftçinin hem ürünü hem de araç ve ekipmanı zarar görüyor. Yüreğir çiftçisi, ürettiği ürününün sevkiyat sırasında bozuk yollardan dolayı heba olmasından dolayı yol soruna artık bir çözüm üretilmesini istiyor.

Yol boyu her yer çukur
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yolları adeta köstebek yuvasını andıran köylerin her birinin önemli birer üretim merkezi olduğunu söyledi. Üreticinin sözcüsü konumunda oldukları için çiftçinin yolla ilgili şikayetleri de kendilerine ilettiğini belirten Doğan, "Karataş yolu Doğankent Mahallesinden dönülen ve yaklaşık 10 köyün ulaşımının sağlandığı yolda araçları derin çukurlar karşılıyor. Bu yolun üzerindeki köyler herkesin bildiği gibi geniş tarım alanları ve bahçelerin bulunduğu köyler. Oluşan derin çukurlar nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Çukura düşen araçlar, çiftçinin ekipmanları büyük zarar görüyor. Ayrıca, hasat zamanı bahçe ve tarlalardan kamyonlara yüklenen ürünlerde, araçların sürekli çukura düşmesi nedeniyle pazar değerini etkileyecek derecede ciddi hasarlar oluşuyor" dedi.

Çiftçi, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor
Yolların yapımı için geçen yıl kendilerine söz verildiğini, ancak geçen sürede verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Birkaç kilometrelik yolu 20 dakikada gidemiyoruz. Çiftçimizin çoğu daha uzak ve stabilize olmasına rağmen alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyor. Bu da daha fazla yakıt sarfiyatı demek. Ama çiftçi, bozuk yolda gitmektense daha fazla yakıt yakmayı tercih ediyor. Alternatifi olmayanlar ise, köstebek yuvasına dönmüş yolu kullanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Çiftçi hizmetin en iyisini hak ediyor
Bölgedeki köy yollarında araç trafiğinin özellikle hasat dönemlerinde daha da arttığına dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti:
"Bozuk yollar insan hayatına mal olabilecek kazalara davetiye çıkardığı gibi, ürünlerin ana yola çıkmadan hasar görmesine ve çiftçinin emeğinin boşa gitmesine de neden oluyor. Bizler, çiftçinin daha fazla canının yanmaması için, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu defalarca ilettik. 1 yıl önce bize yolun yapılacağı sözü de verildi. Ancak, geldiğimiz noktada baktığımız zaman yolların durumu içler acısı. Bizler artık bu konuya bir el atılmasını, yolların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekleştirdiği üretimle bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan, çalışkanlığıyla her koşulda üretimi ön planda tutan Yüreğir çiftçisi, hizmetin de en iyisini hak ediyor. Üreticilerimiz adına, yolların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bunun için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Hüseyin Sözlü'ye bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Adana Valimiz sayın Mahmut Demirtaş'tan da konunun çözüme kavuşturulması için desteklerini bekliyoruz."
(ELF-Y)

03.05.2017 10:25:35 TSI
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