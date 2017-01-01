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Bahar şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:20
Bahar şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı
Bahar şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı
- Şenlikte motosiklet ve bisiklet tutkunları ile doğaseverler bir araya gelecek

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Çine İlçesi'nde bir süre önce kurulan Turizm Geliştirme Kooperatifi öncülüğünde Bahar Şenlikleri düzenleniyor. Festivale öncülük eden Çine Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Güler Bisiklet Firmasının sahibi Halit Güler, bisiklet ve motosiklet tutkunlarının yanında doğaseverlerin de katılacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
Çine ilçesi tanıtmak amacıyla birçok kurum ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ilçenin tarihi kentlerinden Alabanda Antik Kenti'ni de tanıtmak amacıyla şenlik tertip edildi. 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival kapsamında bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Çine 6. Altın Bisiklet Festivali ve Çine 2. Motosiklet Festivali birleştirildi. Festivalin bundan sonra geleneksel hale getirileceğini ve daha geniş kapsamlı gerçekleştirileceğini belirten Çine Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Halit Güler, "Türkiye genelinde 7'den 70'e her yaş gurubundan bisiklet, motosiklet ve doğa tutkunlarının katılacağı festival, 5 Mayıs Cuma günü akşam Çamlık alanındaki kamp ile başlayacak. İki gün sürecek festivalin ilk gününde saat 13:30'da Çine Hükümet Meydanı'nda ödüllü yavaş bisiklet yarışı düzenlenecek ve Çamlık kamp alanında canlı müzik dinletisi yapılacak. İkinci gün ise motosiklet grubu, toplu kahvaltının ardından Alabanda Antik Kenti'ni ziyaret edip tarihi yapı tanıtılıp, keşkek ikramı ve konserin ardından katılımcılara uçurtma dağıtılıp yarışma ile festival sona erecek. Festivalde düzenlenen yarışmalarda derece yapanlara ödül verilecek" diyerek tüm vatandaşları Çine'deki bu festivale davet etti.
"Amacımız Çine'yi hak ettiği yere taşımak"
Çine'nin sadece tarım şehri değil aynı zamanda önemli bir tarih şehri olduğunu ancak bu değerin tanıtılamadığını ifade eden Halit Güler, "İlçemiz aynı zamanda sağlıklı insanların yaşadığı ender kentlerden biridir. Türkiye'de en fazla bisiklet kullanımının olduğu şehirlerden biri olarak Çine'de yediden yetmişe herkes bilinçli olarak bisiklet ve motosiklet kullanmaktadır. Güler Bisiklet firması olarak bu güzel alışkanlığı genç nesillere de aktarmak ve ilçenin tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Önceki hafta ilçemizi ziyaret eten Sayın Valimiz Ömer Faruk Koçak Beyi Alabanda'yı gezdirdik. Bu güzelliğin tanıtılmasına Sayın Valimiz de destek veriyor. Çine için ilk olacak bu etkinliğe herkesi bekliyoruz" dedi.
(İK)

03.05.2017 10:28:44 TSI
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