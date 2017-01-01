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3 bin 200 öğrenciye toplu taşımanın avantajları anlatıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından başlatılan, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği 'Toplu Taşıma Kullanımı ve Bilinçlendirme' projesi okullarda devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 200 öğrenciye toplu taşımanın avantajları anlatıldı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından 2016 -2017 eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan 'Toplu Taşıma Kullanımı ve Bilinçlendirme' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehir merkezindeki 40 okulda eğitimler düzenlendi. 27 Mart 2017 tarihinde Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu'nda başlatılan ve diğer okullarla devam eden projede, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kalite ve Kurumsal Gelişim personelleri, 3 bin 200 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde öğrencilere, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, çevre kirliliğini önlemek ve daha sağlıklı bir dünya için toplu taşıma ve bisiklet kullanımının önemi anlatıldı.

Proje kapsamında öğrencilere, 'Toplu taşıma nedir?', 'Neden toplu taşımayı tercih etmeliyiz?', 'Toplu taşıma araçlarında ve seyahat esnasında nelere dikkat etmeliyiz?' başlıklı konularda bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca Kayseri'de kullanıcı sayısını hızla artıran KayBis öğrencilere tanıtıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere Kayseri'deki turistik bölgelerin tanıtımını ve ulaşımını anlatan 'Gezgin Gökçe' çocuk hikaye kitabı serisi ile tramvay maketleri hediye edildi.

Kayseri Ulaşım A.Ş., projenin 2'inci adımında ilçelerdeki okullarda eğitimler vermeye devam edecek.

(AÖ-Y)



03.05.2017 10:30:06 TSI

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