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Anadolu Üniversitesi'nde PTS 5. Sertifika Töreni ve Sergisi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) tarafından, "Üniversite-Sektör İş Birliğinde İlk Adım" çalışması olarak yürütülen Proje Tabanlı Staj Programı'nın (PTS) 5. Sertifika Töreni ve Sergisi, 2 Mayıs Salı günü gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen törende PTS'16'da proje bazlı staj yapan öğrencilere, akademik danışmanlara ve firmaların endüstriyel danışmanlarına sertifikaları takdim edildi. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal da katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan ARİNKOM TTO Danışmanı Prof. Dr. Ersin Pütün, "Bu programı başarılı olmuş sayıyorum. Biz böyle bir proje üstüne düşünürken staj işlerinin daha etkin, daha kaliteli ve daha yararlı olmasını istedik. Hem öğrenci kazansın hem de bu öğrencinin stajı yaptığı kuruma bir faydası olsun diye düşündük. Sonucunda da böyle bir program oluşturduk" dedi. Sektörün bu programı kabullendiğini ifade eden Prof. Dr. Pütün, firmaların stajdan sonra öğrencileri istihdam etmek üzere geri çağırdıklarını belirterek, "İş bulmanın aslanın ağzında olduğu bir dönemde öğrencilerin staj yaptığı yerlerde kendilerine bir gelecek hazırlamaları oldukça mutluluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.



"Biz üniversite olarak proje tabanlı staj uygulamasını destekliyoruz ve önemsiyoruz"

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Proje Tabanlı Staj uygulaması 2012 yılında başladı ve bu yıl beşinci törenimizi düzenliyoruz. Biz üniversite olarak proje tabanlı staj uygulamasını destekliyoruz ve önemsiyoruz." sözleriyle başladığı konuşmasında, Türkiye'de staj sisteminin içinin doldurulmadığını belirterek stajın hem öğrenci tarafından hem de işletmeler tarafından yük olarak algılandığını kaydetti. Türkiye'de staj konusunda yaşanan sorunlara değinen Prof. Dr. Gündoğan, "Zorunlu staj uygulaması için birçok öğrencimize staj yeri bulamama gibi sorunlarımız var. Zorunlu stajı olmayan fakültelerimizde ki öğrencilerimiz de zorunlu staj istiyorlar ancak onlara işletme bulma gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Son yıllarda özellikle stajlarda üniversiteler ya da kurumlar sigorta primlerini ödüyorlar. Bu primlerle ilgili başka sıkıntılar da oluyor. Bu tür sebeplerden dolayı staj konusu hep bir yük gibi görülüyor ancak böyle olmaması gerekir." şeklinde konuştu.



"İşletmeler sizi sorunlara çözüm bulacak kişi olarak görüyor"

Prof. Dr. Naci Gündoğan, genç işsizliğinin dünya ülkelerinde de bir sorun olduğunu belirterek bu konuda yapılan çalışmalara değindi. PTS'nin de gençlerin eğitim hayatından iş hayatına geçiş dönemleri için önemli bir program olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündoğan, "PTS ile öğrenim gördüğünüz sırada çalışma hayatında oluyorsunuz ve işveren sizi bir yük olarak görmüyor. İşletmeler sizi işletmedeki sorunlara çözüm bulacak bir kişi olarak görüyor." dedi. Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Ben beş yıldır devam eden PTS'nin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve daha fazla öğrencimizin bu programa dahil olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan işletmelerimize, öğrencilerimize, danışman hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.



"PTS kapsamında toplam 124 proje gerçekleştirildi"

Törenin devamında Proje Tabanlı Staj (PTS) hakkında bilgi veren ARİNKOM TTO Tanıtım ve Etkinlikler Koordinatörü N. Sanem Moğulkoç, programı tanıttı. Moğulkoç, "PTS'yi etkin, sonuç odaklı ve Türkiye'de ilk defa yapılan bir uygulama olarak tanımlıyoruz. PTS üniversitemizin stratejik planında belirtilen üniversite-sektör birleşmesi amacına yönelik olarak 2012 yılında düzenlenmiştir. Stajyer öğrencilerimize gerçek iş deneyimini mezun olmadan yaşatmak amacıyla programımız devam etmektedir." sözleriyle PTS ve PTS'nin amacı hakkında bilgi verdi. Programın sektör ve öğrenci için faydaları ile staj programının aşamalarını anlatan Moğulkoç, 5 yılın sonunda 157 öğrenci, 104 akademik danışman ve 101 endüstriyel danışman ile birlikte toplamda 124 proje gerçekleştirildiğini söyledi.



"PTS çok amaçlı bir staj programı"

Akademik danışman gözüyle PTS'yi anlatan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hicran Altuğ, programın sağladığı yararlardan ve program kapsamında yürüttükleri projeden söz etti. Yrd. Doç. Dr. Altuğ, "PTS çok amaçlı bir staj programı ve tüm paydaşları için ayrı ayrı faydaları var. Bu programın en çok yararını görenler tabiki öğrencilerimiz. PTS'nin içinde yer almak ve sonucunda burada olmak çok güzel. Bizlere bunun için fırsat sağlayan ARİNKOM'a çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



"Akademisyenler ve sektör çalışanları arasında bir köprü"

Öğrenci gözüyle PTS'yi anlatan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İrem Kübra Sezgin, staj programının firmalar ve öğrenci için faydalarından bahsetti. Proje bazlı stajını yaparken yaşadığı deneyimleri paylaşan Sezgin, "PTS ile akademisyenler ve sektör çalışanları arasında bir köprü oluşturuluyor ve böylelikle farklı projeler için de temel atılıyor. Ayrıca PTS'de gerçekleştirilen projeler, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri açısından da olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 2016 yılında staj yapan öğrencilere, akademik danışmanlara ve firmaların endüstriyel danışmanlarına sertifikaları verildi. Tören, Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilenen projelerin incelenmesi ile sonlandırıldı.

(İHA-



03.05.2017 10:30:06 TSI

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