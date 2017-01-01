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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Tahtacı'da yıkılan köprüye alternatif çözüm

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:21
Tahtacı'da yıkılan köprüye alternatif çözüm
Tahtacı'da yıkılan köprüye alternatif çözüm

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Tahtacı Mahallesi'nde yıkılan köprü için vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yeni yol oluşturdu. Belediye, geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlardan sonra yıkılan ve 4 Kırsal Mahallenin ulaşımını sağlayan köprünün yakınında dere tabanına 7 metre genişliğinde ve 16 metre uzunluğunda beton dökerek çözüm sağladı.
Tahtacı, Yabancılar, Sarılar ve Hacıbozlar mahallelerine giden yolun üzerinde bulunan köprü yaklaşık 3 ay önce yıkıldığı için ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu. Yıkılan köprünün yakınlarında fiziki olarak uygun olan alana, 7 metre genişliğinde 16 metre uzunluğunda beton yol oluşturularak vatandaşların mağduriyeti giderildi. Yeni köprünün yapılacağı tarihe kadar vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan yol, mahalle halkı tarafından sevinç ile karşılandı. Vatandaşlar, soruna çözüm bulan Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür etti.
(FT-EME)

03.05.2017 10:30:21 TSI
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