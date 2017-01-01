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Tahtacı'da yıkılan köprüye alternatif çözüm



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Tahtacı Mahallesi'nde yıkılan köprü için vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yeni yol oluşturdu. Belediye, geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlardan sonra yıkılan ve 4 Kırsal Mahallenin ulaşımını sağlayan köprünün yakınında dere tabanına 7 metre genişliğinde ve 16 metre uzunluğunda beton dökerek çözüm sağladı.

Tahtacı, Yabancılar, Sarılar ve Hacıbozlar mahallelerine giden yolun üzerinde bulunan köprü yaklaşık 3 ay önce yıkıldığı için ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu. Yıkılan köprünün yakınlarında fiziki olarak uygun olan alana, 7 metre genişliğinde 16 metre uzunluğunda beton yol oluşturularak vatandaşların mağduriyeti giderildi. Yeni köprünün yapılacağı tarihe kadar vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan yol, mahalle halkı tarafından sevinç ile karşılandı. Vatandaşlar, soruna çözüm bulan Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür etti.

(FT-EME)



03.05.2017 10:30:21 TSI

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