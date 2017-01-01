SANKO Üniversitesi'nde bahar şenlikleri heyecanı
GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi'nde yoğun geçen akademik yılın ardından bahar şenliği coşkusu yaşanıyor.
SANKO Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "SANKO Unifest 3", 6 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Farklı aktivitelerin, spor turnuvalarının ve yoğun bir müzik programının olduğu festivale öğrenciler kadar akademik ve idari personel de katılım gösterecek. Kolpa grubunun sahne alacağı festivalde, Kent Orkestrası, Bipolar Project, karaoke, Dj performans yanında öğrenciler de Kaç Baba Kaç isimli tiyatro gösterisiyle yer alacaklar.
Şenliğe, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, davetliler de katılabilecek
(SD-Y)
03.05.2017 10:33:41 TSI
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