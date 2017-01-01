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Emekli subay ve astsubaylar Eskişehir'e hayran kaldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Kara ve Deniz Kuvvetleri mensubu 1980 devresi emekli subay ve astsubaylar, grup halinde geldikleri Eskişehir'in turistik ve tarihi yerlerini gezdiler.

Kara ve Deniz Kuvvetleri mensubu 1980 devresi emekli subay ve astsubaylar, Türkiye'nin değişik vilayetlerinden toplu halde Eskişehir'e gezme amacıyla geldiler. Emekli subay ve astsubayların Eskişehir ziyaretinde, ev sahipliğini emekli astsubaylar Adnan Biçer ve Sedat Arslan yaptı. Biçer ve Arslan, değişik illerden Eskişehir'e gelen 98 kişilik Kara ve Deniz Kuvvetleri mensubu 1980 devresi emekli subay ve astsubaylardan oluşan devre arkadaşlarını, Eskişehir Tren Garı'nda zeybek ve oyun ekibi ile karşıladılar. Eskişehirli emekli astsubaylardan Biçer ve Arslan, devre arkadaşlarını ilk önce Odunpazarı evlerini gezdirdiler. Daha sonra Sazovaparkı, Şelalepark, Kentpark, hayvanat bahçesi, Porsuk Çayı, tekne turu, Devrim Arabası Müzesi ve şehir merkezini gezen misafirlere çibörek ikram ettiler.

Biçer ve Arslan gezi ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Türkiye'nin değişik illerinden 1980 Devresi emekli subay ve astsubaylar birlikte toplanarak Eskişehir'i gezmeye geldiler ve Eskişehir'in gezilebilecek yerlerini devre arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Devre arkadaşlarımız, Eskişehir'in çok modern, sosyal, tarihi, ulaşım imkanlarının çok iyi olduğunu, beğendiklerini ve güzel bir şehir olduğunu söylediler. Ayrıca birbirimizi uzun yıllardır görmüyorduk. Bu gezi sayesinde birbirimizle kaynaşarak hasret giderdik" ifadelerini kullandılar.

Geziye katılan 1980 devresi Kara ve Deniz Kuvvetleri mensubu emekli subaylar ve astsubaylar, Eskişehir'i çok modern ve çağdaş bulduklarını ve memnun şekilde kentten ayrıldıklarını dile getirdiler.

(BRK-Y)



03.05.2017 10:34:17 TSI

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