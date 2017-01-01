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800 kişilik aile piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin köklü ailelerinden Akkaşlar Sülalesi, birlik ve beraberlik pikniğinde buluştu.

Döşemealtı'na bağlı Düzlerçamı ve Karaman Mahalleleri'nin köklü ailelerinden Akkaşlar Sülalesi, aile geleneğini yeni nesillere aktarmak, birlik ve beraberliği yaşatmak amacıyla biraraya geldiler. Her yıl 1 Mayıs tarihinde buluşan Akkaşlar Sülalesi, bu yıl 4'ncü kez biraraya geldiler. Karaman ve Düzlerçamı Mahallelerinin en geniş ailesi olarak bilinen Akkaşlar, yaklaşık 800 kişiden oluşan bölgenin en büyük aileleri arasında yer alıyor.

Akkaşlar ailesinin büyük bir bölümü Döşemealtı İlçesi'nde Karaman ve Düzlerçamı Mahallesinde yaşıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan aile bireylerinin de yer aldığı birlik ve beraberlik toplantısına büyükler kadar, gençler ve çocuklarda katıldı.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 10:34:34 TSI

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