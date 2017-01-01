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Öğrenciler Kütahya İl Genel Meclisi'nde



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Kütahya İl Genel Meclisini ziyare etti

Öğrenciler, İl Genel Meclis'i Başkanı Musa Yılmaz'ın başkanlığında açılan Mayıs ayı ilk toplantısına katılarak oturumu takip etti.

Meclis üyeleri adına hoş geldiniz diyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "İlimizin güzide liselerinden sosyal Bilimler Lisesi'nden 25 tane pırıl pırıl gencimiz var" dedi.

Sosyal Bilimler lisesi 11'nci sınıf öğrencilerinden İrem Damar, meslek tercihi yapmak için önemli bir dönemde olduklarını ve istedikleri mesleği bizzat görüp karar verdikleri dile getirdi.İrem Damar, "Ortamın büyüsü gerçekten hoşuma gitti, çok güzel bir ambiyans vardı içerde, ilerde böyle bir yerde olmak çok isterim" diye konuştu.

11. sınıf öğrencilerinden Ali İhsan Eğri ise, "Sosyal Bilimler Lisesinin vizyonunun ve misyonunun yabancı dil bilen dünyayı ve Türkiye'yi iyi bir şekilde yönetebilecek bireyler yetiştirmektir; Bizde kendimizi geliştirmek için bu tür toplantılara katılıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ahmet İren, meclis ziyareti ile ilgili olarak, "Buraya gelerek öğrencilerimize karar verme mekanizması nasıldır; Bunları yaşasınlar, birebir o duyguyu tatsınlar diye buraya geldik. Öncelikle İl Genel Meclisi Başkanına ve sayın değerli üyelerine bizi kabul ettikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.(HCA-EFE)



03.05.2017 10:34:35 TSI

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