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Çakacak: "Yangına hassas bölgelerde ekipler 24 saat hazır bekliyor"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:26
Çakacak: "Yangına hassas bölgelerde ekipler 24 saat hazır bekliyor"
Çakacak: "Yangına hassas bölgelerde ekipler 24 saat hazır bekliyor"
- Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu, Vali Çakacak başkanlığında toplanarak, yangın önlemlerini masaya yatırdı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, yüzde 50'den fazlası ormanlık alandan oluşan Mersin'in orman yangınları bakımından 1'inci dereceden hassas bölge içerisinde bulunduğunu belirterek, ekiplerin, yangına hassas bölgelere yakın yerlerde 24 saat esasına göre hazır beklediğini söyledi.
'2017 yılı Mersin İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı', Vali Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mahmut Halal ve ilgili 22 kamu kurum ve kuruluşunun yetkilileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Çakacak, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşması için en elverişli zamanların başladığına dikkat çekti. Mersin'in yüzölçümü olarak yüzde 50'den fazlasının ormanlık alandan oluştuğuna işaret eden Çakacak, bu nedenle Mersin'in orman yangınları bakımından 1'inci dereceden hassas bölge içerisinde bulunduğunu kaydetti. Türkiye'de her yıl çeşitli büyüklükte yangınların çıktığına, hatta bazen hiç akla gelmeyen sebeplerden bile çok büyük orman yangınlarının meydana gelebildiğine vurgu yapan Çakacak, yangın mevsimi başlamadan önce ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla böyle bir toplantı yapmayı uygun gördüklerini ifade etti. En büyük temennilerinin hiçbir yangın olayının yaşanmaması olduğunu dile getiren Çakacak, bu toplantıyla birlikte yaşanması muhtemel yangın olaylarının önüne geçilebilmesi için gerekli bütün tedbirlerin de alınacağını söyledi.
Türkiye'de yangına müdahale kapasitesi ile imkanlarının eskiye nazaran çok fazla arttığının altını çizen Çakacak, Orman Genel Müdürlüğünün son 10 yıldır gerek helikopter filosu ve yangın söndürme uçaklarıyla gerekse de teknolojik altyapısı gelişmiş arozözleriyle orman yangınlarına kısa sürede etkin bir şekilde müdahale edildiğini belirtti. Mersin'de yangına hassas bölgelere yakın yerlerde 24 saat esasına göre hazır bekleyen ekiplerin bulunduğunu da dile getiren Çakacak, oluşabilecek herhangi bir yangın olayına hiçbir vakit kaybı yaşanmadan söz konusu ekipler tarafından anında müdahale edildiğini sözlerine ekledi.
2017 yılında ormanlarda olası çıkabilecek yangınlarla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından yapılan sunum ile sona erdi.
(KYM-Y)

03.05.2017 10:34:46 TSI
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