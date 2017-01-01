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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Özyavuz'dan başarılı öğrencilere hediye

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:26
Özyavuz'dan başarılı öğrencilere hediye
Özyavuz'dan başarılı öğrencilere hediye

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, bilgi yarışmasında dereceye giren lise öğrencilerini makamında kabul ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında, eğitim kurumlarına da her türlü desteği sağlayan Özyavuz, Harran Süleyman Demirel Lisesi öğretmenleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında konuk etti. Özyavuz, öğrencileri yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlayan öğretmenleri de kutlayan Özyavuz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
"Eğitim, yatırımların en büyüğü"
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, her şeyin başının eğitim olduğuna vurgu yaparak, "Hayatın her döneminde eksikliği hissedilen eğitim, yatırımların en büyüğüdür. Nitelikli insan gücü olmadıkça hayatın hiçbir alanında başarıdan söz edilemez. İnsana yatırım da ancak eğitimle olur. Bizler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak bilimin ışığı altında olabileceğine inanıyoruz ve bu kapsamda eğitime olan desteğimizi her fırsatta sürdürüyoruz" dedi.
Geleceğin teminatı gençlerin eğitimine yönelik her türlü projenin içerisinde yer almaya özen gösterdiklerinin altını çizen Özyavuz, "Belediye olarak eğitim camiasıyla sürekli iç içeyiz. Onların her türlü ihtiyacını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü eğitim, bizim için her zaman en öncelikli konular arasında yer almıştır, bundan sonra da öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.
(AK-SD-Y)

03.05.2017 10:35:13 TSI
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