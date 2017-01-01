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Başak Koleji Fotoğraf Sergisi yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Behiç Alparsa'nın katkılarıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Sergisi açılışına yoğun ilgi görüyor.

Toplamda 40 eserin bulunduğu sergiye Behiç Alparsa 3 eseri ile katıldı. Katkılarından dolayı kendisine okul müdürü Nail Ergun tarafından plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Başak Koleji ile yaklaşık 2 aydır çalışmakta olduğunu belirten Alparsa, fotoğraf sanatının ayrı bir emek gerektirdiğini, özenle çalışılmasının önem arz ettiğini ve Başak öğrencileri ile çalışmaktan keyif aldığını belirtti.

5 Mayıs 2017 tarihine dek devam edecek olan sergi, Vali Yazıcıoğlu Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek ve öğrencilerin fotoğrafları görülebilecek.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 10:36:43 TSI

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