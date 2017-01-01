Başak Koleji Fotoğraf Sergisi yoğun ilgi görüyor
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Behiç Alparsa'nın katkılarıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Sergisi açılışına yoğun ilgi görüyor.
Toplamda 40 eserin bulunduğu sergiye Behiç Alparsa 3 eseri ile katıldı. Katkılarından dolayı kendisine okul müdürü Nail Ergun tarafından plaket takdim edilerek teşekkür edildi.
Başak Koleji ile yaklaşık 2 aydır çalışmakta olduğunu belirten Alparsa, fotoğraf sanatının ayrı bir emek gerektirdiğini, özenle çalışılmasının önem arz ettiğini ve Başak öğrencileri ile çalışmaktan keyif aldığını belirtti.
5 Mayıs 2017 tarihine dek devam edecek olan sergi, Vali Yazıcıoğlu Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek ve öğrencilerin fotoğrafları görülebilecek.
(OD-MB-Y)
03.05.2017 10:36:43 TSI
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