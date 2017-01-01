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Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kitap okuma oranının artırılması ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılması amacıyla bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 5. Geleneksel Kitap fuarının açılışı, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan ve idare amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra kitap fuarındaki stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Törende ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini ezbere okuyan 257 öğrenciye hediyeleri verildi. Çeyrek altınla ödüllendirilen öğrenciler, hediyelerini Vali Tuna, Kaymakam Perçi ve Başkan Pınarbaşı'nın elinden aldı.

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdikleri Kitap Fuarı'nın ilçe adına çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Pınarbaşı, "Kitap okumak, kişiyi her yönden geliştirir. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok bilgili ve kültürlü olursun. Kitap okumak sadece bilgi ve kültür yönünden geliştirmez, insanın hayal gücünü, karakterini, hayata bakış açısını da değiştirir" dedi.

Kitap fuarını bu yüzden çok önemsediklerini belirten Pınarbaşı, "İnşallah bu fuar, ilçemizdeki kitap okuma oranının artmasına katkı sağlar. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizleri açılışta yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, tüm Bireciklileri fuara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AK-SD-Y)



03.05.2017 10:37:42 TSI

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