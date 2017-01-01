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Ayvalık'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası tamamlandı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü iş birliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Ayvalık Kaymakamlığı 4.Geleneksel Çocuk oyunları yarışmaları gerçekleştirildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu ile Kıvanç Sarlıcalı Ortaokulu bahçesinde yapılan turnuvaya katılan ilk ve ortaokulların 2-3-4 ve 5. Sınıf öğrencileri, Tombik, Kaleli Yakan Top, Yağ Satarım Bal Satarım ve Mendil Kapmaca oyunlarını oynadı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda yapılan final maçlarının ardından turnuvada derece alan öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törene Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.

Turnuvada, 2. sınıflar arasında düzenlenen Yağ Satarım Bal Satarım oyununda birinciliği Atatürk İlkokulu 2 -C sınıfı kazanırken, ikinciliği Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu 2-A sınıfı, üçüncülüğü de Aliçetinkaya İlkokulu 2- A sınıfı elde etti.

Turnuvada; sınıflar arası düzenlenen Mendil Kapmaca yarışmasının birincisi Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu 3-A sınıfı olurken, İkinciliği Atatürk İlkokulu 3-C sınıfı, üçüncülüğü ise Bahçeşehir kolejli 3-A Sınıfı kazandı.

Sınıflar arası yapılan Tombik yarışmasının birincisi Atatürk İlkokulu 4-E sınıfı, ikinciliği Sakarya İlkokulu 4-A Sınıfı, üçüncülüğü Altınova İlkokulu 4-A sınıfı olurken; sınıflar arası Yakan Top yarışmasında da birinci Mehmet Akif 0rtaokulu 5-B sınıfı, ikinci Akçapınar Okulu 5-B sınıfı, üçüncü 15 Eylül Orta Okulu 5-A sınıfı elde etti.

(SS-EME)



03.05.2017 10:38:16 TSI

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