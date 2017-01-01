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Edremitli annelerden örnek kampanya

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:30
Edremitli annelerden örnek kampanya
Edremitli annelerden örnek kampanya

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 'aile' eğitimine katılan anneler, örnek bir çalışmayla topladıkları oyuncakları otistik çocuklara dağıttılar.
Aile eğitimi alan anneler, ilçedeki Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve Uygulama Merkezindeki otistik çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için Edremit genelinde bir çalışma başlattılar. Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Müdür Yardımcısı Zehra Şeker Sarı, Aile Eğitimi Kurs Öğretmeni Zühre Eyaz ve kursiyerler tarafından toplanan oyuncaklar, Ayhan Şahenk Eğitim ve Uygulama Merkezine götürülerek buradaki otistik çocuklara dağıtıldı. Çalışma kapsamında toplanan oyuncakları dağıtan anneler, çocukların yüzünü güldürdüler. Palyaço kostümlü kursiyer anne, çocuklara şeker ve balon dağıtarak onları eğlendirdi.
Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve Uygulama Merkez Müdürü Azzam Akdağ, çocukların bugün palyaçoyla renkli dakikalar geçirerek mutlu olduklarını söyledi. Akdağ, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan olmak üzere çalışanlarına ve aile eğitimi alan kursiyerlere teşekkür etti.
(MSA-Y)

03.05.2017 10:38:42 TSI
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