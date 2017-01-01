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YYÜ'de karma sergi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları desteğiyle hazırlanan karma sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki sergi açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, sergiyi hazırlayan fakültenin önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Fakültenin özellikle son dönemlerde üniversitenin ihtiyacı olan tüm logo tasarımlarını yaptığına dikkati çeken Battal, "Güzel Sanatlar Fakültemiz her alanda olduğu gibi resimde, sinema ve televizyon da dahil olmak üzere grafik alanında kendilerini ispat etmiş oldular. Karma sergiyi gezdiğimizde de göreceğiz bunu. Çok iyi ve beğendiğimiz çalışmalar ortaya çıkıyor. Ben çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Fotoğraf, resim, tekstil ve grafik eserlerinin yer aldığı ve bir hafta açık kalacak serginin açılışına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

(MSA-Y)



03.05.2017 10:40:16 TSI

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