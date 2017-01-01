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Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:31
Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi
Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesinde, Tıp Fakültesi buluşmaları kapsamında doktor adaylarına "İnovatif Akademiya" konferansı verildi.
Osmanbey Kampüsü Tıp Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ercan Yeni, dekan yardımcıları, Öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın açılışında konuşan Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ercan, Prof. Dr. Özcan Erel'in geçmişte Harran Üniversitesinde çok verimli bilimsel çalışmalar yaptığını söyledi. Prof. Dr. Yeni, Tıp Fakültesi Buluşmaları kapsamında, Harran Üniversitesinde okuyan doktor adaylarıyla tecrübelerini paylaşmak üzere gelen Prof. Dr. Özcan Erel'e teşekkür etti. 25. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda İnovatif Akademiya ile ilgili doktor adaylarına konferans veren Prof. Dr. Özcan Erel, İnovasyonun kavram olarak yenilikçilik-yenilik, hem bir süreci hem de bir sonucu ifade ettiğini belirtti. TÜBİTAK Bilim Ödülüne sahibi ve ülkemizde, uluslararası alanda tıbba son yıllarda en çok halis katkı yapan bilim insanlarından birisi olan Prof. Erel, bilim adamı olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.
Başarıya ulaşmanın yollarının kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çizerek Prof. Dr. Erel, bilim insanı olmak isteyen gençlere hitaben "Başarıya ulaşmanın yolları kişiden kişiye tahmin edemeyeceğimiz boyutlarda farklılıklar gösterebilir. Yine de bazı genel şeyler söylenebilir elbette. Deneyimime göre bilim insanı olmak için rutinin dışına çıkmak gerekir. Her şeyi bilmek ve çalışmak yerine ilgilenilen konunun tüm ayrıntılarına hakim olup, sabırla, sebatla, planlı ve programlı çalışmak başarıya götürebilir. Mevcut bilgi kümesine yeni, farklı ve özgün olarak nelerin eklenebileceğini belirlemek, kanaatimce, bilimsel çalışmanın, keşfin, inovasyonun en önemli aşamasını oluşturur. Hedefi belirleme, iyi bir planlama ve ardından sistematik ve sabırlı çalışma başarıyı getirecektir" diye konuştu.
Prof. Dr. Özcan Erel Kimdir
1963 yılında Konya'nın Kulu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kulu'da tamamladı. 1986 yılında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çankırı Şabanözünde Pratisyen hekim olarak iki yıl mecburi hizmet yaptıktan sonra, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı ve 1993 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'na kurucu öğretim üyesi olarak atandı. Aynı anabilim dalında 1998 yılında doçent oldu, 2004 yılında profesörlüğe yükseldi. 2011 yılından beri de, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor. Prof. Erel, evli ve üç çocuk babasıdır.
(AK-SD-Y)

03.05.2017 10:40:37 TSI
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