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Başkan Çerçioğlu ile yaşı adam arasında güldüren diyalog

- Eşinin doğum günü unutan yaşı adam Başkan Çerçioğlu ve çevresindekileri güldürdü



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Zafer hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda eşinin doğum gününü Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu'nun gönderdiği tebrik kartıyla hatırlayan yaşı adam ile Başkan Çerçioğlu arasında yaşanan diyalog çevredekileri güldürdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuşadası'nda yapılan yol peyzaj çalışmalarını kurmaylarıyla birlikte incelemeye geldi. Başkan Çerçioğlu çalışmalar hakkında hummalı bir şekilde bilgi alırken, Yahya Amca yanlarına yaklaştı. Başkan ve Yahya Amcanın sohbeti kahkalarla dolu geçti. Sohbetteki ayrıntı bir nebze olsun yorucu tempoda dahi herkesi kahkahaya boğdu.

Uzun süredir yılan hikayesine dönen Kuşadası Çarşı girişindeki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına Başkan Özlem Çerçioğlu el attı. Şikayetlerine bir türlü çözüm bulamayan esnaf sesini Başkan Çerçioğlu'na duyurduktan sonra işi ele alındı. Peyzaj çalışmaları, ağaçlandır ve ışıklandırma derken yapım aşamasını incelemeye geldi Topuklu Efe. Büyükşehir kurmaylarıyla birlikte ince eleyip sık dokuyarak çalışmaları yerinde takip eden Başkan Çerçioğlu'na tam o sırada Yahya Amca merhaba dedi.

Çarşı içinde bulunan bir apartmanda görevli olan Yahya Ünal, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası'nda olduğunu öğrenince sohbet etmek için çalışma yapılan alana gitti. Kısa karşılamanın ardından Yahya Ünal Başkan Çerçioğlu'na hizmetlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye konuşan Yahya Amca bir gafıyla herkesi kahkahaya boğdu. Yahya Ünal "Eşimin doğum günün unuttum. Siz onun yaş günün kutlama davetiyesi gönderdiniz. Ben unuttum, siz unutmadınız" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu ise, yaşı adama "Artık bir daha unutmazsın" diye karşılık verdi.

(MB-Y)



03.05.2017 10:41:10 TSI

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