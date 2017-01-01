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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Başkan Yavaş çalışmaları yerinde inceledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:42
Başkan Yavaş çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Yavaş çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Tabaklar Mahallesi ve Tetince Rekreasyon alanında incelemelerde bulundu.
Başkan Sami Yavaş, Umurbeyin eski yerleşim yeri olan Tabaklar mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yavaş " Umurbey'imizin en eski yerleşim yeri olan Tabaklar mahallesi ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız için projeler hazırlamıştık. Biz, tabaklar mahallesi ve Tetince piknik alanı hikayelerini büyüklerimizden dinlerdik. O bölgeyi eskisi gibi canlandırmak için çalışmalara başladı. Bu sayede eski Umurbey gelenek ve göreneklerini sürdürerek yeni neslimize de aktaracağız. Buradaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmayı istiyoruz. Aileler için Umurbey'de doğayla ve deniz manzarasıyla iç içe olabilecekleri, hem de çocuklarını eğlendirirken çaylarını yudumlayabilecekleri farklı bir yer tasarlıyoruz" dedi.
(GD)

03.05.2017 10:51:33 TSI
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