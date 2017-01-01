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ASP Spor Kulübü, hedef büyütüyor



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdür Yardımcısı ve ASP Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, TRT Erzurum Radyosuna konuk olarak, spor kulübünün yaptığı çalışmaları anlattı.

Ekinci, kulübün kurduğu voleybol takımının önemli başarılara imza attığını belirterek, erkek ve kız voleybol takımlarının Van'da yapılan 5. Türkiye Voleybol Bölge Elemelerinde birinciliği elde ettiğini ifade etti.

Voleybol takımının Antalya'da yapılan şampiyonaya katıldığını hatırlatan Ekinci, "Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirme yurtları arasında Van'da düzenlediği 5. Türkiye Voleybol Bölge Elemeleri Müsabakalarında Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü erkek ve kız voleybol takımları birinciliği elde etti. Çocuklarımızı voleybol, badminton, halter ve güreş gibi branşlarda eğitiyoruz. Bu spor dallarında da iddialı sonuçlar elde ediyoruz. Bunun yanında kış sporları konusunda da çalışmalar yapıyoruz, çocuklarımız buz hokeyi eğitimi alıyor" dedi.

ASP spor kulüplerinin 81 ilde çalışmalar yaptığını anımsatan Ekinci, "Çocuklarımızın sportif alanda başarılı çalışmalara imza atması bizleri gururlandırıyor. Çocukların eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında başarılı çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmalarımızı bu konularda çalıştırmaya ve yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Spor kulübünün personele yönelik çalışmaları olduğunu da belirten Ekinci, personel arası futbol ve masa tenisi müsabakaları düzenlendiklerini bu konularda da önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

(ERZ-Y)



03.05.2017 10:54:20 TSI

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