Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, asfalt yollarda yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kent genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin belli cadde ve sokaklarda asfaltı zarar gören güzergahlarda bakım ve onarım çalışmasıyla kapsamlı bir iyileştirme çalışması yapıyor. Ekipler tarafından bozulan asfalt yollar sıcak asfalt ile onarılıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda alt yapı çalışması nedeniyle bozulmalar meydana geldiğini kaydeden yetkililer, asfalt yama ekiplerince bu bozulan kısımların yeniden onarılarak yapıldığını ifade ettiler.
Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
(MYB-Y)
03.05.2017 10:54:52 TSI
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