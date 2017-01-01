YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, asfalt yollarda yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kent genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin belli cadde ve sokaklarda asfaltı zarar gören güzergahlarda bakım ve onarım çalışmasıyla kapsamlı bir iyileştirme çalışması yapıyor. Ekipler tarafından bozulan asfalt yollar sıcak asfalt ile onarılıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda alt yapı çalışması nedeniyle bozulmalar meydana geldiğini kaydeden yetkililer, asfalt yama ekiplerince bu bozulan kısımların yeniden onarılarak yapıldığını ifade ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

(MYB-Y)



03.05.2017 10:54:52 TSI

NNNN

