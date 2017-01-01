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Dicle Elektrik tepeleri aşarak yanan trafoyu değiştirdi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, özelleştirme sonrasında 1,5 milyon müşterisinin her birinin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik alabilmesi için yer yer zorlu doğa koşularına rağmen, yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Coğrafi zorluklar ve zorlu doğa koşulları ile de mücadele eden enerji şirketi, bu zorlukların tümünü aşarak Sason ilçesinin Kaşyayla köyüne bağlı Yayarlı mezrasının yanan trafosunu değiştirdi. Kısa süre önce trafoları yanan 6 haneli Yayarlı mezrası sakinleri, durumu enerji şirketine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, yanan yeni bir trafo alarak yola koyuldu. Trafo, mezra girişine kadar getirildi, ancak burada aracın gidebileceği yol bitti. Bunun üzerine yaklaşık yarım ton ağırlığındaki trafo, görevliler tarafından köylülerin de yardımı ile yüklendiği araçtan indirildi. Kalın kalaslara sıkı sıkı bağlanan trafo yaklaşık 80 metre ilerideki direğin bulunduğu yere kadar çok büyük güçlükle taşındı. Trafoyu, bir tarafı uçurum, diğer tarafı ise devasa kayalarla kaplı olan patika yoldan geçiren ekipler ve onlara yardımcı olan köylüler, adeta ölüp ölüp dirildiler. Yerine ulaştırılan trafoyu, konulacağı direğin tepesine yerleştirecek vinç de yine yol olmadığı için buraya giremeyince, iş bir kes daha onarım ekibindeki görevliler ve köylülere düştü. Yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışma sonunda yanan eski trafo direkten indirilerek yerine yenisi takıldı.



"Dicle Elektrik'e teşekkür ettiler"

Çalışmaları başından sonuna kadar yerinde izleyen ve zaman zaman ekiplere yardımda bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Sason ilçe Şefi Hüseyin Argunhan, tek bir müşterilerinin dahi enerjisiz kalmaması için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini söyledi. Argunhan, yeniden elektriğe kavuşan müşterilerinin duyduğu sevincin, kendilerini de mutlu ettiğini, tüm yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti.

Trafolarının yanmasının ardından kısa sürede yeniden elektrik enerjisine kavuşan Yayarlı mezrası sakinleri ise, önlerine çıkan güçlüklere aldırmadan trafolarını değiştirerek yeniden elektriğe kavuşmalarını sağlayan arıza görevlilerinin şahsında Dicle Elektrik Dağıtım'a teşekkür ettiler. Köylüler, enerji şirketinin içerisinde bulundukları imkansızlıklara aldırmadan kendilerine verdiği hizmeti öve öve bitiremediler.

(MŞY-MP-Y)



03.05.2017 10:56:55 TSI

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