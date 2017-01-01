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Antalya'da Yörük şöleni



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği 3'ncü Yörük Festivali 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Toroslardan Akdeniz'e binlerce yıldır yaşatılan Yörük Kültürü, Yörük Festivali ile geleceğe taşınıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in iki yıl önce Antalya'ya kazandırdığı Uluslararası Yörük Festivali, bu yıl da 5-7 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle üçüncü kez gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Yörükler Derneği ile birlikte organize ettiği 3'ncü Uluslararası Yörük Festivali ile Antalya, üç gün sürecek bir şölene sahne olacak. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden yaşatmayı ve Yörük Kültürü'nün dünyaya tanıtılmasını hedefleyen festival, yeni nesli ve turistleri milli kültürümüzle buluşturacak.



Göç duası ve Yörük göçü

3'ncü Uluslararası Yörük Festivali, 5 Mayıs Cuma saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda

Gelin Alma ve Göç Duası'nın ardından geleneksel Yörük Göçü ile başlayacak. Işıklar'daki Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sona erecek temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve deva kervanı ile Yörükler Antalya caddelerinde renkli görüntüler oluşturacak. Karaalioğlu Parkı'nda devam edecek Yörük Şöleni'nde Gelin İndirme ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Program kapsamında fotoğraf sergisi ve kına gecesi düzenlenecek. Saat 21.00'de ise Kırgızistan Halk Sanatçıları Ekibi Tengir Too konser verecek.



Mustafa Yıldızdoğan konser verecek

Yörük Festivali'nin ikinci günü olan 6 Mayıs'ta ise program Karaalioğlu Parkı'nda saat 14.00'da start alacak. Halk Oyunları gösterileri ile başlayacak şenlikler saat 19.00'da THM sanatçısı Çağlar Yağız konseri ve Alash Ensemble konseri ile sona erecek. 7 Mayıs Pazar günü Düzlerçamı'nda saat 10.00'da başlayacak Yörük Şenliği, Aşık Atışmaları, Mehteran Konseri, Şiir Dinletisi, Beylik Töreni, Cirit Oyunu, Atlı ve Atsız Okçuluk Gösterileri, Atlı Akrobasi Gösterisi ve Başkal Konseri ile devam edecek. Aynı gün saat 17.30'da ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da muhteşem bir konser verecek.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 10:57:25 TSI

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