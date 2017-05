YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Alinur Aktaş, "Tribünlere oynama derdinde değilim"

Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, İnegöl-Bursa arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin son durak noktasının Kestel olarak belirlenmesi ve bu uygulamaya gelen tepkileri değerlendiren İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın hem maddi hem de manevi açıdan en az derecede mağdur olduğu bir ortamı sağlamak ve tesis etmek gerektiğinin altını çizdi.



"Konuşulması gereken yerlerde konuşuyorum"

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir Yasasının ana nedeni; ulaşımın, altyapının ve imarın tek elden olmasıdır. Mevcut yasa bu konuda Büyükşehir Belediyesi' yetkili diyor. Büyükşehir Belediyesi de buna dair bazı uygulamalar hayata geçiriyor. Kamuoyunda da niye bunu gündeme getirmiyorsun, niye buna baş kaldırmıyorsun gibi yorumlar var. Ben vatandaşın bu konudaki yorumlarına saygı duyuyorum lakin, ben muhalefet partisinin Belediye Başkanı değilim. Ben AK Partili Belediye Başkanıyım ve AK Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Eksikler vardır, fazlalar vardır. Şimdi konu ile alakalı ben gerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza, gerekse BURULAŞ Genel Müdürlüğümüze, gerekse de genel sekreterimizi konu ile alakalı bilgilendirdim. Bu daha önce yapılacaktı ama geciktirildi. Yani Nisan sonuna bırakıldı. Bir geçiş süreci olsa, otobüslerle alakalı indirime gidilse veya Bursa içerisinde aktarmadan sonra taşımayı bir müddet ücretsiz yapılması tekliflerinde bulundum. Nihayetinde alınan karar neticesinde böyle bir uygulama ortaya çıktı. Konu ile alakalı sıkıntıları, şikayetleri her ortamda dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Üzerine basa basa söylüyorum, ben muhalefet partisinin Belediye Başkanı değilim. Ben toplantılarda konuşuyorum. Konuşulması gereken yerlerde konuşuyorum" dedi.



"Birileri kafasına göre konuşuyor"

Büyükşehir'e bağlandıktan sonra İtfaiye biriminin yetersizliği ile alakalı eleştirileri de değerlendiren Aktaş, "İtfaiye ile alakalı kafasına göre birileri konuşuyor. Muhalefet partisinin meclis üyesi İsmail Karaman söz aldı, ben basında da gördüm; 'İtfaiyeye el attı'. Böyle bir şey yok. Bizim konuşmalarımız neticesinde İnegöl ile alakalı alınmış veya yapılacak çalışmalar aynen devam ediyor. Yani ben kalkıp mecliste bunu bangır bangır söyleyecek değilim. Ben bunu parti içerisinde grup toplantılarımızda ifade ediyorum. Ben bunları basın önünde konuşarak, tartışarak sonuç ifade etmeye çalışmam. Ben tribünlere oynama derdinde olan bir siyasetçi değilim. Eğer bu noktada konu ile alakamı soranlar varsa, 7-24 ben işimi yapıyorum" şeklinde konuştu.



"Temennimiz vatandaşın mağduriyetinin bertaraf edilmesidir"

Başkan Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü; "Benim sadece olsun ama bunun bir geçiş süreci olsun yaklaşımım söz konusuydu. Vatandaşın protestosuna, vatandaşın bu konuda söylemlerine saygı duyuyorum. Ama bundan da kimse vazife çıkarmaya çalışmasın. Beni Bursa'dan farklı basın kuruluşları aradıklarında, onlara da aynı şeyler ifade ettim. Evet her aracın her yere gireceği bir ortam olmaz ama en azından vatandaşın hem maddi hem de manevi açıdan en az derecede mağdur olduğu bir ortamı sağlamak ve tesis etmek gerektiğini dünde söylüyordum, bugünde söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ama çıkıp tribünlere oynamak, kavga etmek benim tarzımda yok. Ben kavgamı, gürültümü içeride yaparım, olması gereken yerde yaparım. Temennimiz inşallah vatandaşın bu konudaki mağduriyetinin bertaraf edilmesidir."

03.05.2017 10:59:38 TSI

