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Nazilli Ticaret Odası İstanbul Autoshow'da

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:56
Nazilli Ticaret Odası İstanbul Autoshow'da
Nazilli Ticaret Odası İstanbul Autoshow'da

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Ticaret Odası otomobil tutkunu olan üyeleriyle birlikte İstanbul Autoshow Fuarına katıldı.
Nazilli Ticaret Odası üyelerinden gelen talep doğrultusunda düzenlediği bir organizasyonla İstanbul Autoshow fuarına katıldı .29 Nisan'da TÜYAP Fuar Merkezinde yer alan Uluslararası İstanbul Autoshow fuar alanında çok sayıda yerli ve yabancı otomobil markalarının yeni modelleri ile otomotiv teknolojilerindeki yenilikler yerinde görüldü ve incelendi.
Organizasyonun ikinci gününde Bursa gezisi yer aldı. Emir Sultan, Zeki Müren mezarı, Yeşil Türbe Tophane, Gölyazı Köyü ve Uluabat Gölü gibi görülmeye değer tarihi yerlere ziyaretler gerçekleştirildi.
(MB-E)

03.05.2017 11:04:45 TSI
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