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Aydın'da Mart ayında 1631 adet işyeri denetlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Mart ayında gıda üretim yerlerine 304, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine bin 327 adet olmak üzere toplam bin 631 iş yeri denetlendi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Mart ayı içerisinde de, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.

İlimizde toplam, bin 712 adet gıda üretim yeri, 12 bin 530 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mart ayında gıda üretim yerlerine 304 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 327 adet olmak üzere toplam, bin 631 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 33 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği yasal işlem uygulanmıştır.İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Mart ayı içerisinde 295 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek;, 1 milyon 821 bin 256,56 kg kuru incir, 24 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 836 bin 942,68 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 319 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 658 bin 199,24 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleşmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mart ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 18 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 7 adet olmak üzere toplam 60 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 45 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır.Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 179 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 11:05:14 TSI

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