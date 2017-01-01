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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Belediye personeline "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" eğitimi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:57
Belediye personeline "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" eğitimi
Belediye personeline "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde personele yönelik "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" eğitimi gerçekleştirdi.
Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilen eğitimlere yaklaşık 40 personel katıldı. Gün boyu süren eğitimlerde antet, sayı, tarih, konu kısmının yazılması, hitap başlığı ve adresin gösterilmesi, ast üst ilişkisi bağlamında arz ve rica kuralları, ıslak imza ve e imzanın şekilleri, asaleten yetki devri ve vekaleten atılan imzalar, makam olurlarının şekli ve vekaleten atılan imzalar, eklerin gösterilme şekli, dağıtımlı yazılar, yazışmalarda cevaplama süresi, standart doysa planı ve dosyalama, belediye müdürlüklerinde kağıt ve elektronik belge dosyalaması, dosya türleri, yanlış yapılan uygulamalar ve gelen giden dosyası gibi yanlış uygulamaların izahı, belediyelerde başkanlık standart dosya planının uygulanması, ana hizmetler ve yardımcı hizmetler ile alakalı konu başlıklarının oluşturulup belge ve dosyalara verilmesi, olmayan başlıkların açılması, elektronik belge yönetiminde standart dosya planının kullanılması ve EBYS'de dosya yönetiminin nasıl olması gerektiği, 2014 resmi yazışma kuralları ile 2015'te güncellenen resmi yazışma kurallarının karşılaştırılıp örneklendirilmesi konuları işlendi.
Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen ve gün boyu süren eğitim sonunda yapılan açıklamada Süleymanpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.
(HLD-MEF-Y)

03.05.2017 11:05:36 TSI
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