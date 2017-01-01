03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:02
Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin
Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında Başkan Hakan Tütüncü, geçen yılı artı 40 milyon lira ile devrettikleri bütçe konusundaki mali başarıyı anlattı.
Kepez Belediyesi Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısında 28 maddeyi görüştü, ilgili komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere 4 Mayıs'ta ek toplantı yapmayı kararlaştırdı. Toplantıda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı, Adanaspor karşılaşması dönüşünde Manavgat'ta trafik kazası geçiren Antalyaspor taraftarlarına şifa dileklerinde bulundu.

Bütçe sürekli artış gösterdi
Kepez Belediyesi bütçesiyle ilgili maddelerin görüşülmesi öncesinde bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, göreve geldikleri 2009 yılı ile 2017 yılı arasında kıyaslama yaptı. Kepez Belediyesi yönetimine 2009 yılının dördüncü ayında geldiklerini hatırlatan Tütüncü, bu yılın 130 milyon liralık gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 52 olduğunu söyledi.

Yıldızlı pekiyi aldık
Sonraki yıllarda hem bütçenin hem de gerçekleşme oranının sürekli artış gösterdiğini vurgulayan Tütüncü, 2016 yılının 235 milyon 250 bin liralık gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 95 olduğunu söyledi. Kamuda yüzde 70'in üzerindeki gerçekleşme oranının yıldızlı pekiyi anlamına geldiğini ifade eden Tütüncü, bu yöndeki başarının gelir bütçesinde de gerçekleştiğini anlattı.

Artı bütçeyle 2016'yı tamamladık
Bu yıl bütçeyi 270 milyon liraya çıkartarak 2009 yılına göre yüzde 108 arttırdıklarını belirten Tütüncü, gelir bütçelerinin 2009 yılı gerçekleşme oranının ise yüzde 49'da kaldığını açıkladı. Tütüncü, "Geldiğimiz nokta, 2016 gerçekleşme oranı yüzde 106 olmuş. Bu şu demek, 100 lira gelir elde edeceğiz diye yola çıkıp 106 lira olmuş. Yani 40 milyon lira artı bütçe ile 2017 yılına devretmek demek. Şimdi 40 milyon lirayı kasasında tutarak yolculuğuna devam eden bir belediyeyiz. Perşembe günü bu başarının hikayesini anlatacağım. Bu başarının altında yatan neden, mali disiplinden taviz vermemektir. Devletin kuruşunu kendi kuruşumuzdan aziz bilmektir."
(SÇ-SÇ-Y)

03.05.2017 11:11:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Konyaaltı 2' nci Mutlu Çocuk Fuarı ' kapılarını açıyor
YEREL

'KONYAALTI 2' NCİ MUTLU ÇOCUK FUARI ' KAPILARINI AÇIYOR
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yükseliyor
YEREL

DOĞU GARAJI KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ YÜKSELİYOR
MMO Antalya Şube'den kaynakçı sorununa çözüm
YEREL

MMO ANTALYA ŞUBE'DEN KAYNAKÇI SORUNUNA ÇÖZÜM
Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor
YEREL

DÖŞEMEALTI'NIN GENÇ VEKİLLERİ AVRUPA'YA GİDİYOR
Kepezli çocuklar trafiği öğrendi
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLAR TRAFİĞİ ÖĞRENDİ
Teneffüs Park'ı çocuklar mektuplarıyla anlattı
YEREL

TENEFFÜS PARK'I ÇOCUKLAR MEKTUPLARIYLA ANLATTI
&quot;Medipol Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor&quot;
YEREL

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINI MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Ligde
YEREL

ASAT TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİGDE
2. Antalya sinema günleri sona erdi
YEREL

2. ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ SONA ERDİ
Antalya'da Yörük şöleni
YEREL

ANTALYA'DA YÖRÜK ŞÖLENİ
ANTDOB Türk ve dünya klasikleri konseri verecek
YEREL

ANTDOB TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ KONSERİ VERECEK
800 kişilik aile piknikte buluştu
YEREL

800 KİŞİLİK AİLE PİKNİKTE BULUŞTU
AKS'de 'Felsefe Konuşmaları'
YEREL

AKS'DE 'FELSEFE KONUŞMALARI'
Kemer'de sezon temizliği
YEREL

KEMER'DE SEZON TEMİZLİĞİ
Dilekler Akdeniz'in maviliklerine
YEREL

DİLEKLER AKDENİZ'İN MAVİLİKLERİNE
Başkan Genç'den doğalgaz müjdesi
YEREL

BAŞKAN GENÇ'DEN DOĞALGAZ MÜJDESİ
Antalya'da turşu yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TURŞU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
&quot;Anadolu Ateşi&quot; Antalya sezonunu açtı
YEREL

"ANADOLU ATEŞİ" ANTALYA SEZONUNU AÇTI
&quot;Yaşa Sen Anne&quot;nin sezon sonu temsili yapıldı
YEREL

"YAŞA SEN ANNE"NİN SEZON SONU TEMSİLİ YAPILDI

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Falezlerden düşen kadını polis ve itfaiye kurtardı
YEREL

FALEZLERDEN DÜŞEN KADINI POLİS VE İTFAİYE KURTARDI

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
YEREL

ANTALYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON
&quot;Amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak&quot;
YEREL

"AMACIMIZ SON 5 MAÇI İYİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAK"
Antalya'da 27 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

ANTALYA'DA 27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
EPGİS Başkanı akaryakıtta istasyonlar üzerinden kaçak yollarını anlattı
İŞ-YAŞAM

"ALLAH AŞKINA, NASIL BU KADAR UCUZ SATIYORLAR?"

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!