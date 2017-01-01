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Kocamaz'a yeni görev

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 3 Nisan tarihinde kurulan 'Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurulunda başkanlığa seçildi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 3 Nisan tarihinde kurulan 'Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Yaklaşık 1 ay önce Levent Dölek başkanlığında kurulan Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ilk genel kurulunu yaptı. Dernek binasındaki genel kurulda konuşan Dölek, Mersin'in tanıtım, eğitim, kültür, sanat, sağlık, çevre, spor, sosyal ve ekonomik yönden kalkınma faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı sağlamak ve bu konularda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde olmak amacıyla 14 kişi ile kurulan derneğin, çalışma konuları ve biçimlerinin çok geniş kapsamlı olduğunu belirterek, "Derneğin kurulması ihtiyacı, dünyada bir ilk olarak yapmayı düşündüğümüz ve üzerinde aylardır çalıştığımız 'Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali' düşüncesi neticesiyle ortaya çıkmıştır" dedi. Dölek, derneğe üyelik talebinde bulunan 10 kişinin üyeliğinin kabul edilerek üye sayısının 24'ü yükseldiği bilgisini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda, dernek başkanlığına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz seçildi. Derneğin yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu; "Devran Kutlugün, Levent Dölek, Hamit İzol, Hasan Celal Taş, Dursun Aslan, Manolya Karaoğlan"

(HSK-Y)



03.05.2017 11:11:54 TSI

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